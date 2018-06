Einblicke in die Antriebstechnik 4.0

Anzeige

Maschinenbau Antriebstechnik Auf der Zuliefermesse(FMB), die vom 7. bis 9. November in Bad Salzuflen stattfindet, ist dieein zentrales Thema.

Welche Entwicklungstrends gibt es in der Antriebstechnik? Maschinenbauer, die sich diese Frage stellen, werden auf der Zuliefermesse Maschinenbau (FMB) in Bad Salzuflen ganz sicher eine Antwort bekommen. Rund 90 der insgesamt 447 Aussteller beschäftigen sich mit der elektrischen, mechanischen, hydraulischen und pneumatischen Antriebstechnik und zeigen ihre neuesten Produkte und Entwicklungen. Mit dabei sind die Global Player der elektromechanischen Antriebstechnik wie Lenze, Nord Drivesystems, SEW-Eurodrive, Siemens und SKF. Viele mittelständische Spezialisten für Präzisionsantriebe, Getriebe, Kleinmotoren und Linearantriebe sind ebenfalls auf der Messe präsent.

Viele Aussteller, die sich mit Industrieantrieben beschäftigen, setzen bei ihrer Präsentation auf Digitalisierung und liefern Beispiele für die „Antriebstechnik 4.0“. Moderne Antriebe lassen sich zum Beispiel in Systeme mit vorausschauender Wartung einbinden, die häufig cloudbasiert arbeiten. Sie entsprechen den Anforderungen an Energieeffizienz und sind baukastenartig aufgebaut, damit sie während der Maschinen- oder Anlagenlaufzeit an sich verändernde Anforderungen angepasst werden können. Auch die Integration von Antriebstechnik und Sensorik ist ein aktueller Trend. Auf diese Weise entstehen Antriebsbaugruppen, die sich selbst regeln. Das ist zugleich ein erster Schritt in Richtung intelligenter Antriebe.

22. Juni 2018