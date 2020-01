Anzeige

Das Institut für Einzelfertiger (IFE) und sein Netzwerk haben zum zweiten Mal den „Innovationspreis Losgröße 1+“ vergeben. Der Award macht publik, wie Preisträger die großen Herausforderungen des Marktes meistern.

Sieger der Kategorie „Einzelfertiger“ ist die Purplan GmbH, die laut Jury mit Digitalisierung gleich in mehreren Disziplinen beeindruckte. Sie realisierte die virtuelle Darstellung der Rohrverlegung einer Anlage anhand eines digitalen Zwillings, so dass Kunden die Funktionalität im Vorfeld leicht testen können.

Den Preis in der erstmals ausgeschriebenen Kategorie „Projekt-Dienstleister“ ging an die Maschratur OG (Bild). Maschratur konstruierte eine gebrauchte Rundschleifmaschine so um, dass das speziell profilierte Schälmesser von 180 cm Länge nun vertikal geschliffen werden kann.

11. Januar 2020

Hier finden Sie mehr über: