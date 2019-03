Logimat endete mit Besucherrekord

Anzeige

Die 17. Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement überschritt deutlich die Marke von 60.000 Fachbesuchern.

1624 Unternehmen aus 42 Ländern, darunter 250 Neuaussteller, hatten sich einen Stand auf der Messe Logimat gesichert und zeigten dem Fachpublikum die aktuellen Entwicklungen und Systemlösungen für effiziente Intralogistik.

Mit der erstmaligen Einbindung der Halle 2 und der Galeriefläche in Halle 1 belegte die Veranstaltung 2019 die komplette Kapazität des Stuttgarter Messegeländes. Die Ausstellungsfläche wurde noch einmal um zusätzliche 7500 m² auf rund 120.000 m² erweitert. Bei den Besucherzahlen vermeldete der Messeveranstalter Euroexpo zum dritten Mal in Folge eine Steigerungsrate von über 10 % gegenüber dem Vorjahresergebnis.

An den drei Messetagen zog es insgesamt 61.740 Fachbesucher nach Stuttgart, was einem Plus von 11,5 % im Vergleich zum letzten Jahr entspricht. Insgesamt profitierte die Fachmesse von den Herausforderungen durch die digitale Transformation und den Lösungen, die die Aussteller dafür präsentiert haben. Im kommenden Jahr findet die Logimat vom 10. bis 12. März wieder auf dem Stuttgarter Messegelände statt.

