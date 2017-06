Aus SMC Pneumatik wird SMC Deutschland

Anzeige

Deutschland ist für die SMC Corporation der wichtigste und größte Markt in Europa. Diese starke Position spiegelt sich nun auch in der neuen Firmierung der deutschen Tochter des japanischen Konzerns wider. Aus der SMC Pneumatik GmbH wird ab Juni 2017 die SMC Deutschland GmbH. In 39 Jahren wuchs SMC in Deutschland von anfangs 5 auf heute mehr als 700 Mitarbeiter. Weltweit beschäftigt der führende Hersteller für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik rund 19 200 Arbeitnehmer in 83 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von rund 4,1 Mrd. Euro. „Deutschland hat innerhalb der SMC Corporation in jeder Hinsicht einen hohen strategischen Stellenwert“, betont Geschäftsführer Ralf Laber.

20. Juni 2017