Deutsche Post und Ford bauen E-Transporter

Die Deutsche Post und Ford sind jetzt Partner beim emissionsfreien Lieferverkehr. Ihr Elektrotransporter wird bereits in Kürze produziert und innerstädtisch eingesetzt.

Noch diesen Juli geben die Deutsche Post und der US-Autobauer Ford den Starschuss für die Produktion eines größeren Elektrolieferwagens. Hierfür wird ein Ford-Transit-Fahrgestell mit einem batterieelektrischen Antriebsstrang und einem Karosserieaufbau nach Vorgaben von Post oder DHL ausgestattet, erläutert der Bonner Logistikkonzern.

Vorbereitet hat das Feld die Post-Tochter Streetscooter GmbH. Deren gleichnamiges kleineres E-Zustellfahrzeug aus Eigenentwicklung und -produktion ist bereits mehr als 2500-fach bundesweit für die Deutsche Post im Einsatz. Mindestens ebenso viele E-Transporter im größeren Format sollen laut Angaben bis Ende 2018 im innerstädtischen Lieferverkehr der Deutsche Post DHL Group eingesetzt werden. Mit diesem Volumen steigt das Gemeinschaftsprojekt eigenen Angaben zufolge zum größten Produzenten batterieelektrischer mittelschwerer Lieferfahrzeuge in Europa auf. Streetscooter selbst plant, in Aachen sowie an einem künftigen weiteren Produktionsstandort in NRW jährlich bis zu 20 000 Einheiten des kleineren E-Zustellfahrzeugs in unterschiedlichen Varianten herzustellen.

28. Juni 2017