Im November übertraf der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau sein Vorjahresniveau um real 5 %. Dazu bei trugen sowohl die Inlandsnach-frage (+3 %) als auch die Auslandsorders (+5 %). Besonders erfreulich war laut dem Branchenverband VDMA der Zuwachs der Auftragseingänge aus den Euro-Partnerländern um 7 %. Hier herrschte in den Monaten zuvor häufig Flaute. „Dieser Anstieg kommt keineswegs überraschend, denn seit August 2016 zieht der Einkaufsmanagerindex der Eurozone wieder an“, erläuterte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann. Das Plus im Bestelleingang sei „ein erster Reflex auf die kräftige Erholung dieses Geschäftsklimaindikators“, sagte Wortmann. In den ersten elf Monaten des Jahres erreichte die Produktion im Maschinenbau mit plus 0,1 % einen kleinen Zuwachs gegenüber dem Vorjahreswert. „Die bereits im Hebst 2015 aufgestellte Prognose einer Stagnation in 2016 bleibt daher auch weiterhin realistisch“, so Wortmann.

30. Januar 2017