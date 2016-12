Anzeige

Die Messe Stuttgart will die Informations- und Kommunikationstechnologie-Themen in der Reihe ihrer Industriemessen neu strukturieren. Die Fachmesse IT & Business als ein eigenständiges Messeformat am Standort Stuttgart wird es zukünftig nicht mehr geben. „Das Konzept der IT & Business hat an Akzeptanz verloren. Unsere Kunden wünschen sich ein anderes Format. Auf diese Marktresonanz reagieren wir. Unsere Aufgabe ist jetzt, ein neues Konzept vorzulegen, mit unseren Partnern zu diskutieren“, erklärt Ulrich Kromer von Baerle, Sprecher der Geschäftsführung der Messgesellschaft. Formate wie Kongress oder Begleitausstellung seien möglich, prognostiziert Kromer. „Industrie 4.0, digitale Transformation und IT sind bereits heute wichtige Sonderschaubereiche auf unseren Fachmessen.“

Marktresonanz der Messe IT & Business zu gering

Seit der Erstveranstaltung der Fachmesse in Stuttgart im Jahr 2009 wurden zahlreiche Initiativen und Maßnahmen gemeinsam mit den Ausstellern sowie den ideellen und fachlichen Trägern erarbeitet und umgesetzt.

Jetzt arbeitet der Messeveranstalter konsequent an einer Neuausrichtung der IKT- und Digitalisierungs-Themen am Standort, heißt es. Ein Markt hierfür sei da, sagt Gunnar Mey, Abteilungsleiter Industrie bei der Messe Stuttgart: „Die Unternehmen fragen sich, wie genau Industrie 4.0 und Digitalisierung umgesetzt werden können, welche Anbieter bereits erfolgreich Projekte realisiert haben und welche Anwendungen beziehungsweise Modelle überhaupt möglich oder sinnvoll sind.“

13. Dezember 2016