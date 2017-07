Kistler-Gruppe übernimmt IOS GmbH

Anzeige

Die Kistler Gruppe hat das Aachener Unternehmen IOS, Anbieter von MES-Soft- und Hardwaresystemen, übernommen. Kistler will damit der verarbeitenden Industrie ein modulares Produktionsüberwachungssystem anbieten, das die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand abdeckt – vom Sensor bis zur Produktionsplanung und -steuerung. Kistler sieht sich nun als MES-Kompetenzpartner, so die Mitteilung aus der Schweiz: Bereits jetzt gehören Produkte zur Überwachung und Datenakquisition in der verarbeitenden Industrie zum Portfolio. Mit der Übernahme einer eigenen MES-Softwarelösung geht das Unternehmen einen Schritt weiter. „Eine eigene MES-Lösung zur durchgängigen Verknüpfung der Unternehmensführung mit der Produktionsebene ist für uns als Lösungsanbieter von strategischer Bedeutung“, so Rolf Sonderegger, CEO der Kistler Gruppe.

28. Juli 2017