Lee-Website komplett erneuert

Den Internetauftritt komplett neu strukturiert und die Optik in ein ansprechendes, modernes Design grunderneuert – in diesem frischen Look präsentiert sich jetzt die neue Website der Lee Hydraulische Miniaturkomponenten GmbH. Responsive Webdesign sorgt dafür, dass www.lee.de nicht nur auf Desktops, sondern auch auf Endgeräten wie Tablets und Smartphones gut zu erfassen ist. Interessenten können sich mit der neuen Webpräsenz über das traditionsreiche Unternehmen Lee ebenso informieren wie über die umfangreiche Produktpalette und die dadurch entstehenden Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Leistungsangebote. All dies wird in dieser neuen Strukturierung anschaulich präsentiert. Dazu gehören auch Neu- und Weiterentwicklungen im Bereich der Miniaturbauweise sowie Links und Downloads von Produktdatenblättern. Ein ständig aktualisierter Messekalender, ein Archiv vergangener Messen und ein Terminologie-Glossar für die Produktbeschreibung runden das neue Online-Angebot ab. Zudem lässt sich über die neue Suchfunktion ein Produkt oder ein Thema der Wahl schnell finden.