Miksch blickt auf 50 Jahre Firmengeschichte zurück

Anzeige

Die Göppinger Miksch GmbH blickt auf 50 Jahre Firmengeschichte zurück. 1967 in Greifenberg am Ammersee von Heribert Miksch gegründet, stand zunächst die Berechnung und Fertigung einfacher Kurven im Vordergrund. Rasch entwickelte sich das Gebiet der ungleichmäßig übersetzenden Getriebe zur Marktlücke. Die Basis für das heutige umfangreiche Serienprogramm aus Kurvengetrieben und Werkzeugwechselsystemen war gelegt. Mit dem Umzug im Jahr 1969 nach Göppingen bei Stuttgart begann die Expansion. Rundschalttische, einbaufertige Getriebe, Seriengetriebe und der Werkzeugwechsler wurden entwickelt und produziert. Letztere sind heute der Schwerpunkt in der Produktpalette. 2010 entstand das erste Regalmagazin mit der laut eigenen Angaben weltweit höchsten Packungsdichte eines Werkzeugspeichers. Heute beschäftigt Miksch rund 60 Mitarbeiter. Auch die zweite Generation ist mit an Bord. Sohn Alexander Miksch bildet mit seinem Vater Heribert Miksch die Geschäftsleitung.

24. Juli 2017