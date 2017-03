Anzeige

Der amerikanische Technologieanbieter PTC hat im Geschäft mit Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) im Vorjahr einen Umsatz von rund 100 Mio. US-$ verbucht. Mit einem Plus von 115 % bei den IoT-Buchungen war 2016 das erfolgreichste Jahr seit dem Einstieg des PLM- und CAD-Anbieters in diesem Bereich, heißt es. Inzwischen nutzen mehr als 1200 Unternehmen die IoT-Technologien von PTC. Ein Netzwerk von über 250 Partnern vertreibt dieLösungen. Den Grundstein für die IoT-Strategie legte PTC 2013 mit der Übernahme von ThingWorx und der gleichnamigen IoT-Plattform.

28. Februar 2017