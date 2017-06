Sepro investiert ins Robotergeschäft

Anzeige

Sepro sieht sich weltweit führend bei linearen Robotern, die in der Automation von Spritzgießmaschinen zum Einsatz kommen. Nach dem vierten Rekordjahr in Folge stellt das französische Unternehmen einen 3-stufigen Expansionsplan in Höhe von 11 Mio. Euro vor. Sepro konnte von 2012 bis 2016 die Zahl der verkauften Roboter von 1300 auf 2700 mehr als verdoppeln. „Dieses Wachstum bedeutet vor allem eines: Wir müssen investieren“, erklärt CEO Jean Michel Renaudeau.

Am Hauptsitz La Roche sur Yon werden Produktionskapazitäten ausgebaut und ein globales Trainingscenter eingerichtet. In den USA soll der US-Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania, erweitert werden, um die Montage von Großrobotern zu ermöglichen.

16. Juni 2017