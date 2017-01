Anzeige

Spannsysteme | Einen interaktiven Produktkonfigurator mit dem sich Kunden ihr Spannsystem über die Firmenwebsite selbst zusammenstellen können bietet die SFT Spannsysteme GmbH an. Einzelne Spannelemente können virtuell auf einer Spannschiene platziert und als 3D-Modell von allen Seiten betrachtet werden.

Ziel des Konfigurators ist es vor allem, den Kunden das Bestellen im Webshop einfacher zu machen. „Viele Kunden hatten Probleme, sich in unserem breiten Produktangebot zurechtzufinden. Sie bestellten nicht die optimalen Elemente oder mussten nachordern. Jetzt können sie ihre Werksituation inklusive Werkstück maßgetreu und realitätsnah am eigenen Computer nachstellen und vorab testen“, erklärt SFT-Geschäftsführer Ferdinand Schneider. Seine individuelle Konfiguration kann der Kunde im Anschluss direkt bestellen oder per E-Mail an den Einkauf weiterleiten.

Entwickelt und umgesetzt wurde der Konfigurator von der Online-Agentur tinytree, die auf 3D-Visualisierungen spezialisiert ist. Als Eingangsdaten dienen für das Internet aufbereitete CAD-Konstruktionsdateien im STL-Format. Der sogenannte „tinybuilder“ benötigt kein Plug-in, hat nur eine geringe Ladezeit und ist auch als Offline-Variante auf beliebigen Endgeräten abrufbar.

12. Januar 2017