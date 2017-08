SMC und Vetter verbindet Faszination für Automation

Anzeige

Mit SMC als weltweit größtem Hersteller pneumatischer und elektrischer Automatisierungstechnik und Vetter Automation als Handels-, Service- und Dienstleistungsspezialist kooperieren jetzt zwei Unternehmen, um ihre regionale Präsenz rund um Pforzheim zu erhöhen. Die vereinbarte Premium-Partnerschaft soll die bisherige Zusammenarbeit ausbauen. Gemeinsam wolle man näher am Kunden sein und ein Plus an Service bieten, heißt es.

Die Vetter Automation GmbH & Co. KG Stanz- und Automatisierungstechnik mit Sitz in Eisingen bietet kundenspezifische Lösungen in den Bereichen Lager- und Logistik, Maschinen-, Sondermaschinen, Pressen, Vorschub und Wicklertechnik, Roboterapplikationen, Schaltschrankbau sowie SPS Programmierung. Mit ihrem Know-how im Bereich Industrie 4.0 machen die Spezialisten von Vetter die Produktionsstätten ihrer Kunden fit für die Digitalisierung – und SMC liefert die passenden Komponenten dafür.

„SMC bietet als Weltmarktführer Produkte, die neueste Technologien aufgreifen, und das zu einer Qualität auf globalem Niveau. Die Experten von Vetter Automation wissen mit ihrer Erfahrung, wie sie unsere Produkte anwenden können, um die ideale Lösung für die Anforderungen der Kunden umzusetzen. Mit unserer Premium-Partnerschafft nutzen wir diese Synergien noch besser und erzielen damit einen Mehrwert für die Kunden“, erklärt Vetter-Geschäftsführer Matthias Vetter.

Dabei stehen der technische Vertrieb und die SMC-Spezialisten den Kunden gemeinsam zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil der engeren Kooperation: Gemeinsam wollen die Partner mit noch individuelleren Lösungen überzeugen. „Wir wollen passgenaue Lösungen schaffen, die sich exakt in die Fertigungsprozesse unserer Kunden integrieren. SMC bietet mit seinem äußerst breiten und tiefen Produktprogramm die optimale Grundlage, mit der wir die Anforderungen unserer Kunden präzise umsetzen können“, sagt Matthias Vetter. Das Thema Industrie 4.0 spielt dabei weiterhin eine zentrale Rolle. So setzt SMC verstärkt auf effiziente Produkte und Komponenten, die sich laut Angaben durch geringe Leistungsaufnahme, weniger Gewicht und energiesparende Funktionen auszeichnen. (dk)

24. August 2017