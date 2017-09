SPS IPC Drives bündelt IT erstmals in eigener Halle

Anzeige

Die Messe SPS IPC Drives widmet dem Thema Software & IT in der Fertigung 2017 zum ersten Mal eine eigene Halle. In Halle 6 können sich Besucher vom 28. bis 30. November über aktuelle Automatisierungslösungen der Software- und IT-Branche informieren. Lösungsanbieter aus aller Welt – vom Start-up bis zu großen Anbietern wie Microsoft, Eplan, SAP Deutschland und Kaspersky Lab – präsentieren dort ihr Portfolio. Themenbezogene Sonderschauen wie der Gemeinschaftsstand „Automation meets IT“ und Vorträge erweitern das Angebot.

„Im Zeitalter der digitalen Transformation wachsen die Branchen IT und Automation immer stärker zusammen – was sich auch auf der SPS IPC Drives 2017 widerspiegelt: Die Halle 6 zeigt eine inhaltliche Neuausrichtung. Sie fokussiert sich auf das Thema Software & IT in der Fertigung und geht verstärkt auf neue Herausforderungen in der Fertigungstechnik ein“, erklärt Sylke Schulz-Metzner, Messebereichsleiterin beim Veranstalter Mesago.

Weitere Informationen zur Messe SPS IPC Drives finden Sie unter www.sps-messe.de

7. September 2017