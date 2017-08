Trumpf wächst zweistellig

Anzeige

Lasertechnik Trumpf, einer der führenden Anbieter in der, hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatzrekord beendet.

Die Trumpf-Gruppe hat zum Abschluss des Geschäftsjahres 2016/17 am 30. Juni eine deutliche Steigerung von 10,8 % beim Umsatz verbucht. Der Wert beläuft sich nach vorläufigen Berechnungen auf 3,1 Mrd. Euro. Als Gründe für das Umsatzplus nennt das Unternehmen eine insgesamt starke Weltkonjunktur. „Wir konnten unsere Planung in vielen Märkten übertreffen, wozu alle unsere Produkte gleichermaßen beigetragen haben“, sagt Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller. Der Auftragseingang der Ditzinger stieg auf 3,4 Mrd. Euro. Das entspricht einem Plus von 21,1 % gegenüber dem Vorjahr. Nach Deutschland (642 Mio. Euro Umsatz) waren die USA (416 Mio. Euro Umsatz) erneut der zweitstärkste Einzelmarkt gefolgt von China (398 Mio. Euro). Die Zahl der Mitarbeiter wuchs gruppenweit um 6 % auf rund 12 000.

2. August 2017