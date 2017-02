Anzeige

Vom 28. bis 30. März findet in München die Lopec 2017 statt, internationale Kongressmesse für gedruckte Elektronik. Was dort gezeigt wird, ist nicht Science Fiction, sondern Zukunft, die bereits begonnen hat.

Ob Sitzbelegungssensoren in Autos, RFID-Etiketten oder Touch-Displays: Immer mehr Elektronikkomponenten werden gedruckt. Die wachsende Bedeutung der gedruckten und der organischen Elektronik spiegelt sich auf der Lopec 2017 wider, betont Barbara Ismaier, Projektleiterin bei der Messe München: „Wir erwarten über 150 Aussteller. Um dem großen Interesse gerecht zu werden und den vielen Neuheiten ausreichend Raum zu geben, haben wir die Ausstellungsfläche dieses Jahr vergrößert.“ Vielleicht am griffigsten wird die Bedeutung am Stand des Branchenverbandes OE-A (Organic and Printed Electronics Assosiation): Gedruckte Elektronik gibt es dort zum Mitnehmen. 10 000 NFC-Tags ließ der Verband drucken, jeweils einer davon findet sich in seiner neuen Broschüre. Die Tags versorgen die Leser mit zusätzlichen Informationen. NFC steht für Near Field Communication, eine Technik, die Daten berührungslos über einige Zentimeter Entfernung auf ein Smartphone oder ein anderes mobiles Gerät überträgt. Die Tags beweisen: Die gedruckte Elektronik hat den Sprung in die Massenproduktion geschafft.

NFC-Label von Thinfilm aus Norwegen, einem Vorreiter auf diesem Gebiet, verknüpfen reale Objekte mit der Cloud. Auf der Messe demonstrieren die Norweger, wie Hersteller von Markenartikeln – von Handtaschen bis Olivenöl – diese Technik für ihr Marketing nutzen.

Isorg aus Frankreich und FlexEnable aus England zeigen auf der Lopec einen hauchdünnen, biegsamen optischen Sensor, der einen Fingerabdruck mit 500 dpi Auflösung erfasst. Er lässt sich in Smartphones, Türöffnern und vielen anderen Anwendungen integrieren. Als Sicherheitsfeature detektiert der Sensor das einzigartige Muster der Blutgefäße und erkennt so, ob der Fingerabdruck von einer lebenden Person stammt.

Biegsame Solarzellen ernten Strom – fast überall

Auch die Photovoltaik zählt zu jenen Branchen, die das Potenzial der gedruckten Elektronik frühzeitig erkannt haben. Csem Brasil und dessen Spin-off Sunew präsentieren in München transparente, biegsame organische Solarzellen für Glasfassaden und andere Flächen. Eine Vorstellung davon verschafft die künstliche Bananenpalme im Eingangsbereich des Kongresscenter ICM: Unter den Blättern mit integrierten Solarzellen können sich die Messebesucher entspannen und gleichzeitig ihre Handys aufladen. Die Neuheit tritt im Innovationswettbewerb „OE-A Competition“ an.

Die Fülle der für München vorbereiteen Neuheiten lässt sich nicht vorwegnehmen. Wie real sie sind, zeigt jedoch ein Blick in den Automobilbau. Ob geschwungene Displays im Armaturenbrett oder OLEDs für die Fahrzeugbeleuchtung: Gedruckte Elektroniken bieten neue Designoptionen und steigern den Fahrkomfort. Sie bilden einen Schwerpunkt im Kongressprogramm. „Gedruckte Elektronikkomponenten werden im Automobilbau künftig eine Schlüsselrolle spielen, denn sie sind leicht und flexibel. Zudem eignen sich Druckverfahren ideal für die Massenproduktion“, sagt Dr. Klaus Hecker, Geschäftsführer des Verbandes OE-A, der die Lopec mit der Messe München veranstaltet. (os)

22. Februar 2017