Unsichtbares Kraftwerk

Tesla hat mit seinen E-Sportwagen den Hype um die Elektromobilität befeuert. Nun steigt der US-Automobilhersteller in das Geschäft mit Photovoltaik-Anlagen ein. Wie beim Design seiner Autos, legt das Unternehmen dabei besonders viel Wert auf Ästhetik. So sind die Tesla-Solarzellen in Dachziegel integriert und können dadurch fast unsichtbar installiert werden. Zudem sind die „Solarziegel“ mit gehärtetem Glas beschichtet und daher laut Hersteller dreimal so robust wie handelsübliche Dachziegel.

Eine weitere Besonderheit der Tesla-Ziegel ist ihre Garantie. Diese soll so lange gelten, wie das Haus steht, auf dem sie installiert sind.

Derzeit bietet Tesla seine Solarzellen in zwei verschiedenen Ziegel-Optiken an. Im kommenden Jahr sollen zwei weitere Designs folgen. Bestellungen nimmt das Unternehmen auf seiner Website entgegen.

29. Mai 2017