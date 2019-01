Festo-Chef löst SAP-Vorstand ab

Anzeige

Festo-Vorstand Dr. Frank Melzer (rechts) hat die Leitung des Lenkungskreises der Plattform Industrie 4.0 für die Digitalisierung der Wirtschaft in Deutschland übernommen. Melzer, der bei Festo das Ressort Product and Technology Managemen führt, löste SAP-Vorstandsmitglied Bernd Leukert (links) ab. Die Staffelübergabe fand im Dezember statt. Bereits seit der Gründung der Plattform Industrie 4.0 engagiert sich das Esslinger Familienunternehmen im Forschungsbeirat und in Arbeitsgruppen.

14. Januar 2019

