Stefan Reuss verstärkt das Management der Würth Industrie Service

Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG erweiterte zum 01. Januar 2022 ihre Geschäftsführung um Stefan Reuss, verantwortlich für IT und Digital Solutions. Reuss soll für die strategische Weiterentwicklung des Ressorts IT und des Bereichs Digital Solutions im Rahmen von kundenorientierten Innovationen sowie neuen Systemen und Technologien sorgen. Er ergänzt damit das Team von:

Rainer Bürkert, Mitglied der Konzernführung der Würth-Gruppe

Martin Jauss, Sprecher der Geschäftsführung

Ralf Gehringer, Geschäftsführer Finanzen

Marcus Otto, Geschäftsführer Einkauf

Eberhard Scheuber, Geschäftsführer Vertrieb

Die Verteilung der Managementverantwortung auf diesen Schultern soll die Wissensbasis im Unternehmen stärken und gleichzeitig Raum für kreatives Wachstum und Innovationen schaffen.

Zur Person Stefan Reuss

Die Expertise von Stefan Reuss basiert auf einer langjährigen Erfahrung in der Würth-Gruppe. Stefan Reuss, geboren 1974, absolvierte bereits 1995 bis 1998 seine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau. Nach seinem anschließenden Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität Karlsruhe, startete er 2003 im Mutterhaus in der Funktion des Assistenten der Geschäftsleitung Division Industrie. Seit dem Jahr 2005 bahnte er sich in unterschiedlichen Funktionen im In- und Ausland seinen Weg ins Industriekundengeschäft der Würth Industrie Service: von 2005 bis 2008 als Geschäftsführer von Würth Industrial Services India, von 2008 bis 2011 als Leiter Ressort Technik sowie von 2011 bis 2018 als Geschäftsführer Logistik und IT der Würth Industrie Service. Nach der Übernahme der Geschäftsführung eines Start-ups in 2018, kam er ab 2019 zurück in den Würth Konzern. (eve)

Kontakt:

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG

Industriepark Würth, Drillberg

97980 Bad Mergentheim

T +49 7931 91–0

F +49 7931 91–4000

info@wuerth-industrie.com

www.wuerth-industrie.com

