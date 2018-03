Konferenz „Smarte Maschinen im Einsatz“

Anzeige

Die Konradin Mediengruppe veranstaltet gemeinsam mit dem Fraunhofer IPA eine Konferenz zur smarten Produktion. Prominente Redner verheißen ein spannendes Programm. ❧

Werner Götz

Ein Viertel des deutschen Bruttoinlandsprodukts von aktuell gut drei Billionen Euro steuert die Industrie bei. Das Produzierende Gewerbe ist maßgeblich an den deutschen Exportüberschüssen beteiligt. Die Weltfinanzkrise ab 2007 durchschritt die deutsche Volkswirtschaft am schnellsten – dank des produzierenden Sektors.

Im Ergebnis heißt das: Unser gegenwärtiger Wohlstand basiert auf einer im Weltmaßstab führenden Industrieproduktion. Damit das so bleibt, muss die Industrie neue Forschungsergebnisse rasch in die Entwicklung neuer Produkte überführen. Gegenwärtig organisieren die Unternehmen in ihren Bereichen die Industrie 4.0 – eine Infrastruktur, die physische und virtuelle Gegenstände miteinander vernetzen und die Fertigungsprozesse digitalisieren soll. Doch schon ist die nächste Herausforderung sichtbar.

Smarte Maschinen werden die Welt verändern. Smart Factory, Smart Grid, Smart Transport, Smart Home, Smart Health, Smart City. Bei diesen Schlagworten geht es um weit mehr als um den Trend zu Digitalisierung, Industrie 4.0, Robotik oder das Internet der Dinge – es geht um das Eindringen von Künstlicher Intelligenz in alle Bereiche unseres Lebens. Gewohnte Geschäftsmodelle werden obsolet, eingespielte Arbeitsprozesse gelten nicht mehr, unzählige Jobs müssen neu definiert werden – und zugleich entstehen innovative Produkte, Dienstleistungen und neue Chancen für diejenigen, die sich rechtzeitig dem Wandel stellen und ihn mitgestalten.

Vor dem Hintergrund dieser gleichermaßen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Veränderung startet die Konradin Mediengruppe die neue Veranstaltungsreihe „Smarte Maschinen im Einsatz“. Die erste ganztägige Veranstaltung dieser Art, die in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart stattfindet, konzentriert sich auf „Künstliche Intelligenz in der Produktion“. Sie richtet sich vor allem an strategische Entscheider in Unternehmen des produzierenden Gewerbes, der Automobilindustrie und des Maschinenbaus einschließlich Logistik und Transport sowie der interessierten Öffentlichkeit.

Abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen aus Wirtschaft und Forschung

Schirmherrin der Konferenz ist Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg.

Reservieren Sie sich für dieses spannende Thema Dienstag, den 15. Mai 2018, und besuchen Sie den Kongress, auf dem führende Vertreter von Google, Siemens, IBM, des Karlsruher Instituts für Technologie sowie des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung ihre konkreten Lösungsansätze und Prognosen vortragen. Zwei Beiträge zur künftigen Unternehmenskultur und zur Maschinenethik von Dr. Constanze Holzwarth und Prof. Oliver Bendel runden das Programm ab.

Wir leben in einer spannenden Zeit!

Smarte Maschinen im Einsatz Was? Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz in der Produktion Wann? Dienstag, 15. Mai 2018, 9:00 – 17:30 Uhr Wo? Fraunhofer IPA, Nobelstraße 12 in Stuttgart Die Zahl der Teilnehmer ist auf 150 begrenzt. Melden Sie sich daher noch heute an. Das detaillierte Programm erhalten Sie unter www.industrie.de/kuenstliche-intelligenz Dort können Sie sich auch anmelden.

