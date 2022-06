Neue Messe Decarb-X-Po adressiert Lösungen zur Dekarbonisierung der Industrie

Die Expo for Decarbonised Industries bündelt Technologien und Dienstleistungen für die industrielle und gewerbliche Dekarbonisierung. Das neue Format findet vom 20. bis 22.9.2022 parallel zur Messe Glasstec auf dem Düsseldorfer Messegelände statt.

Vom 20. bis 22.9.2022 beherbergt Halle 9 auf dem Düsseldorfer Messegelände die Expo for Decarbonised Industries (kurz: Decarb-X-Po). Damit baut der Veranstalter Messe Düsseldorf die ehemalige Fachmesse Energy Storage Europe zur passenden Plattform für die industrielle und gewerbliche Dekarbonisierung in Deutschland aus, wie es heißt. Die konsequente Weiterentwicklung der Fachmesse spiegele den Umbruch in Industrie, Politik sowie Gesellschaft wider. Neben einer Vielfalt an Speicherlösungen biete das neue Format der Industrie und dem Gewerbe eine bisher nie dagewesene Bandbreite an Produkten und Lösungen sowie Beratungsangeboten für die Dekarbonisierung. Damit greift der Veranstalter die zwei Industrie-Megatrends Klimaneutralität und Dekarbonisierung auf.

Fachmesse für Klimaschutz und Energiewende

„Der Titel ‚Expo for Decarbonised Industries‘ spricht viele Industrien an, die bereits mit ihren Leitmessen bei uns zu Hause sind“, erläutert Gerrit Nawracala, Project Director der Messe, und führt aus: „Damit sind wir in der Lage, zielgerichtet die passenden Antworten auf die Herausforderungen und Fragen zu geben, die sich rund um Klimaschutz, Energiekosten und Versorgungssicherheit bei unseren Kunden ergeben.“

Die neue Fachmesse für Klimaschutz, Energiewende und Dekarbonisierung im Unternehmen soll Anwender aus Industrie und Gewerbe mit Anbietern von Technologien und Dienstleistungen zusammenbringen. Der Fokus liegt auf den Themen Dekarbonisierung, Energiespeicher und Wasserstoff.

Lösungen zur Dekarbonisierung und für mehr Energieeffizienz

Ob Chemie-, Stahl-, Automobil- oder Bauindustrie – der Strukturwandel betrifft alle Branchen und wird durch neue politische Rahmenbedingungen beschleunigt. „Die Energiewende braucht Lösungen, die im industriellen Maßstab funktionieren, wie zum Beispiel bei der Herstellung von Wasserstoff. Dafür vernetzen wir unsere Partnerindustrien mit spezialisierten Technologieanbietern und Dienstleistern“, sagt Nawracala.

„Die parallele Durchführung der ‚Expo for Decarbonised Industries Energy Storage‘ und der Glasstec schafft eine Win-Win-Situation für die Industrie. Die Herstellung von Glas ist ein energieintensiver Prozess, der zudem hohe Mengen an CO2-Emissionen erzeugt. Striktere Auflagen und steigende CO2-Steuern zwingen die Glasindustrie zum Handeln – nicht nur in Deutschland. Dadurch entsteht ein großer Bedarf an Lösungen zur Emissionsreduktion und mehr Energieeffizienz. Diesen Bedarf decken wir mit den passgenauen Lösungen und Produkten unserer Aussteller ab“, so Nawracala weiter.

Dekarbonisierung im Fokus der neuen Fachmesse

Auf der Fachmesse finden Besucher aus Industrie- und Gewerbebetrieben etwa Lösungen zur Reduktion von CO2-Emissionen. Auch die Spezialmesse für Energiespeicherung, ehemals Energy Storage Europe, wird von der Decarb-X-Po fortgeführt. Unternehmen zeigen hier Energiespeicher sowie Energiemanagementansätze und -systeme. Auch Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle auf der Veranstaltung: Aussteller haben ihre Technologien und Dienstleistungen im Messegepäck und stellen beispielhafte Forschungs- und Entwicklungsprojekte vor. Neben der Vielfalt an technischen Lösungen Energiespeichersystemen gibt es auch ein hochwertiges Konferenz- und Forenprogramm zu den Themen Forschung, Wissenschaft und Industrie, die sowohl die Hersteller als auch die potenziellen Nutzer von Energiespeichersystemen aktuell bewegen.

Die Fachmesse wird für die Themenerweiterung vom Verband deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA) sowie dem Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES), unterstützt.

