Alpha Modellbau ist 60. Mitglied beim Marktspiegel Werkzeugbau

Immer mehr Werkzeug-, Modell- und Formenbauunternehmer schließen sich der Benchmark-Initiative Marktspiegel Werkzeugbau an. Mit der Alpha Modellbau GmbH aus Germering bei München konnte die Genossenschaft im November 2021 nun ihre 60. Mitgliedschaft feiern.

In Zeiten dynamischer und unsicherer Marktbedingungen wird Unternehmern Anpassungsbereitschaft abverlangt. Trends frühzeitig erkennen und mit der Zeit gehen lautet die Devise. Aber bin ich angesichts des stressigen Alltagsgeschäfts überhaupt in der Lage, die Branchenentwicklungen zu verfolgen? Nehme ich mir die Zeit, mich auch mal mit Marktbegleitern auszutauschen? Die Verantwortlichen der Alpha Modellbau GmbH haben für sich in diesem Bereich Potenzial erkannt.

Florian Martin führt das Familienunternehmen seit mehr als 30 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Daniela. In große Werbemaßnahmen und Messepräsenzen hatte das Unternehmerpaar bis dato aber nicht investiert. Aufgrund der stabilen Auftragslage fehlte dazu schlicht die Notwendigkeit. Seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 unterliegt aber auch das 13 Mitarbeiter große Familienunternehmen wirtschaftlichen Schwankungen.

„Wir pflegen nur wenig Kontakt zu anderen Modellbauern aus der Branche und sind nicht in Social Media aktiv, weshalb uns der Einblick fehlt, wie andere Unternehmen ihre Geschäfte führen“, gesteht Daniela Martin. „Das wollen wir jetzt nachholen.“ Für die gelernte Modellbauerin kommt das Angebot der genossenschaftlichen Benchmark-Initiative Marktspiegel Werkzeugbau demnach zur richtigen Zeit.

Der Marktspiegel bewertet die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe

Über den Marktspiegel Werkzeugbau sind Werkzeug-, Modell- und Formenbauunternehmer seit 2019 in der Lage, sich einem anonymen Unternehmensvergleich zu stellen. Bewertet wird die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe anhand eines professionell aufgebauten Analysekonzepts.

Einen großen Mehrwert stellen insbesondere die exklusiv ausgewiesenen Handlungsempfehlungen dar, durch deren Umsetzung ein Unternehmen in zukunftssicherere Bahnen gelenkt werden kann.

Die Alpha Modellbau GmbH ist im November 2021 als 60. Mitglied der Genossenschaft beigetreten. Damit dürfen sich die Germeringer fortan jährlich über den Marktspiegel dem Vergleich mit Marktbegleitern stellen.

Renommierte Größen wie Audi, BMW Forschung, Siemens oder Bosch zählen seit Jahren zum Kundenstamm des Alpha Modellbaus. Das Unternehmen fertigt auf einer Werkstattfläche von etwa 700 m² hoch innovative Designmodelle, Funktionsmuster und Prototypen. Darüber hinaus gehört die kundenspezifische Erstellung von komplexen Freiformflächen bis hin zu aufwendigen kinematischen Volumenmodellen in CAD zum Spezialgebiet.

Im Modellbau bilden die Einzelteilfertiger eine Nische ab. Sie bieten Prozessberatung und beherrschen verschiedene Techniken des CNC-Fräsens und Rapid Prototypings, Laser- und Wasserstrahlschneiden sowie den klassischen handwerklichen Modellbau.

Schnell zu präzisen und funktionsfähigen Prototypen

„Damit sind wir in der Lage, Unternehmen sehr schnell zu präzisen und funktionsfähigen Prototypen zu verhelfen – gleich für welche Zielbranche“, erklärt Daniela Martin. „Von kleinsten Komponenten für Ziffernblätter von Armbanduhren über Serviceroboter der Robotise AG bis hin zu Showcars in Kleinwagengröße – wir können alles abdecken. Das ist das, was unseren Job so spannend macht.“

Daniela und Florian Martin haben zum Ende des Jahres ihren ersten Individualreport bezogen. Er umfasst das Benchmark-Ergebnis genauso wie nützliche Handlungsempfehlungen eines Expertenteams. Die Unternehmer zeigen sich vom Umfang des Reports überrascht.

„Wir sind sehr erstaunt, wie viele Bereiche analysiert werden und wie treffend unser Unternehmen anhand der anonym eingereichten Daten beurteilt wurde“, sagt Daniela Martin. „Wichtig für uns ist, dass wir nun unsere Knackpunkte kennen und daran arbeiten können.“

Zu den identifizierten Schwachstellen des Unternehmens gehören zum Beispiel die fehlende Öffentlichkeitsarbeit und die ausbaufähige Digitalisierung etwa im kaufmännischen Bereich.

„Natürlich ist der Marktspiegel eine Art der Kritik, mit der man umgehen muss“, bekundet Daniela Martin. „Man merkt aber sehr schnell, dass die Handlungsempfehlungen fundiert sind und das Team rund um den Marktspiegel Werkzeugbau tatsächlich Hilfestellung leisten möchte.“

Die Unternehmer sind sich sicher, dass es in der Branche des Werkzeug-, Modell- und Formenbaus ohne permanente Weiterentwicklung nicht geht. Aus diesem Grund treiben sie nun auch die Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware voran. (bec)

Kontakt:

Marktspiegel Werkzeugbau eG

Gerberwiesen 3

88477 Schwendi

Tel.: +49 160 92382631

E-Mail: info@marktspiegel-werkzeugbau.com

Website: www.marktspiegel-werkzeugbau.com

Alpha Modellbau GmbH

Bahnhofplatz 20

82110 Germering

Tel.: +49 89 8204431

E-Mail: box@alpha-modellbau.de

Website: www.alpha-modellbau.de