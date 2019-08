Anzeige

Der „Ultraleichtbausitz“ von CSI, AMC und Alba Tooling & Engineering wurde in Michigan mit dem renommierten Altair Enlighten Award 2019 in der Kategorie „Future of Lightweighting“ ausgezeichnet – wir berichten über das Kooperationsprojekt der KMU ausführlich hier: https://bit.ly/2YWLcst

Der Sitz-Prototyp wiegt nur rund 10 kg. Die Machbarkeitsstudie, an der neben den drei Projektpartnern noch vier weitere Unternehmen beteiligt waren, basiert auf der Zusammenarbeit in einer durchgehend digitalen Prozesskette. Die Umsetzung von der Idee bis zum Hardware-Produkt erfolgte in weniger als sieben Monaten. Rund acht Wochen vor der Verleihung des Zukunftspreises von Altair wurde der Leichtbau-Sitz bereits mit einer weiteren Auszeichnung gewürdigt, dem German Innovation Award 2019.

9. August 2019