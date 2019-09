Anzeige

Mit der Digitalisierung wandelt sich auch das Aufgabenfeld der Unternehmen in der Zulieferkette. Viele Zulieferer, die bisher „nur“ Komponenten fertigten, wandeln sich zum Systemlieferanten. Diese Situation verlangt von allen Beteiligten hohe Aufmerksamkeit. Die FMB – Zuliefermesse Maschinenbau bietet dem Besucher die Möglichkeit, die verschiedenen Konzepte kennenzulernen. Zum Beispiel werden dort Weltmarktführer wie Beckhoff, Festo, Harting, Phoenix Contact, SEW-Eurodrive, Siemens, Wago und Weidmüller nicht nur Produkte und Systeme, sondern auch ihr Programm an Services für Maschinenbauer und Endanwender vorstellen. Tiefere Einblicke in die sich verändernden Beziehungen zwischen Zulieferern, Maschinenbauern und den Anwendern der Maschine wird das begleitende Vortragsprogramm aufgreifen, das auf der Webseite der Messe unter www.fmb-info.de vorgestellt wird. Die 15. FMB findet vom 6. bis 8. November 2019 im Messezentrum Bad Salzuflen statt.

25. September 2019

