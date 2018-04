Batteriespeicher sorgt für flexible Stromversorgung

Anzeige

Das Unternehmen Kraftwerksbatterie Heilbronn, ein Joint Venture von Bosch und EnBW, hat in Heilbronn einen Stromspeicher für Primärregelenergie in Betrieb genommen. 768 Lithium-Ionen-Batteriemodule mit einer maximalen Leistungsabgabe von rund 5 MW und einer Speicherkapazität von 5 MWh sind damit in die Leittechnik des dortigen EnBW-Großkraftwerks eingebunden.

Mit dem Batteriespeicher soll es möglich sein, unvorhergesehene Leistungsschwankungen im Stromnetz des Netzanbieters auszugleichen.

Batteriespeicher sorgt für Flexibilität und Netzstabilität

„In der Energiewende steckt enormes Forschungs- und Innovationspotenzial – ein Potenzial, das wir nutzen und fördern müssen“, betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der offiziellen Inbetriebnahme des Speichers. „Der Batteriespeicher ist dafür ein gutes Beispiel. Er stellt eine neue Flexibilitätsoption dar, um die Netzstabilität und damit die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig ist er ausdrücklich für den Energiemarkt entwickelt worden, wo er sich bewähren muss.“

„Lithium-Ionen-Batterien können sehr kurzfristig Energie zur Verfügung stellen und sind daher bestens geeignet, Primärregelleistung zu erbringen“, erklärte Dr. Stefan Hartung, Bosch-Geschäftsführer mit Verantwortung unter anderem für den Unternehmensbereich Energy and Building Technology. Der Speicher deckt knapp ein Fünftel der Regelleistung des Kraftwerks in Heilbronn ab und kann diese innerhalb von Sekunden und exakt dosiert aufnehmen oder abgeben – pro Jahr eine Strommenge, die etwa dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 400 Zwei-Personen-Haushalten entspricht, laut Angaben des Anbieters.

Joint Venture für Batteriespeicher

Die Erfahrungen aus diesem Projekt wird die Kraftwerksbatterie Heilbronn GmbH nutzen, um ihr Know-how weiteren Kunden zur Verfügung zu stellen. Sie bietet Dienstleistungen rund um die Integration von Batteriespeichern in erneuerbare und konventionelle Erzeugungssysteme oder industrielle Energiesysteme inklusive der Vermarktung von Batterien im Energiemarkt an.

21. April 2018