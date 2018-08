Anzeige

Eine neue Veranstaltungsreihe des FIR e.V. unter dem Titel „Convention on Digital Opportunities – CDO Aachen“ gibt Digitalisierungsexperten Tipps, wie ihr Unternehmen am Mehrwert digitaler Plattformen partizipieren kann.

Bewährte Markt- und Wettbewerbsstrukturen ändern sich rasant und grundlegend durch den Einsatz digitaler Plattformen. Insbesondere im B2B-Bereich sind die hohen Potenziale digitaler Plattformen bisher jedoch ungenutzt und oftmals gänzlich unbekannt. Dabei ist das weltweite Wettrennen um die Datenhoheit im Internet der Dinge bereits voll entbrannt. Wer den Mehrwert digitaler Plattform im Unternehmen nicht nutzt, verzichtet auf Mehrwert und überlässt möglicherweise anderen das Geschäft.

Dem entgegensteuern will eine neue Veranstaltungsreihe des FIR e. V. Unter dem Titel „Chancen digitaler Plattformen ergreifen“ findet am 13. und 14. November 2018 die „Convention on Digital Opportunities – CDO Aachen“ statt. Vertreter aus Unternehmen erfahren dort, wie sie sich den internen und externen Herausforderungen der Plattformökonomie stellen und wie sie die Chancen nutzen können, um am Mehrwert digitaler Plattformen zu partizipieren.

Pflichttermin für „Chef-Digitalisierer“

Gerade Chief-Digital-Officer, Chief-Information-Officer, innovationstreibende Projektmanager oder die impulsgebende Führungskraft mit ausgeprägter Technologiebegeisterung – kurz die „Chef-Digitalisierer“ – sollten daher Antworten auf die folgenden Fragestellungen kennen:

Wie kann ein Unternehmen im B2B-Bereich von digitalen Plattformen profitieren und an der Plattformökonomie teilhaben?

Welche Möglichkeiten bestehen, sich im Ökosystem digitaler Plattformen zu positionieren?

Wie muss die Unternehmens-IT und -Organisation gestaltet werden?

Mit einer Kombination aus Vorträgen hochkarätiger Referenten aus Forschung und Industrie, einer exklusiven Führung durch eine Referenzfabrik für Industrie 4.0, Workshops sowie einem Ausstellerforum regt die Veranstaltung zur intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik auf unterschiedlichen Ebenen sowie zum Networking an.

Die Zielgruppe

Angesprochen sind die soeben genannten „Chef-Digitalisierer“, an die sich der CDO Aachen richtet. Sie entwickeln digitale Strategien und sind für die Planung, Umsetzung und Steuerung der digitalen Transformation verantwortlich. Zu ihren Aufgaben gehören die Identifizierung von Digitalisierungspotenzialen, das kontinuierliche Verfolgen neuer digitaler Technologien sowie deren Evaluation. Diese Experten schaffen die technischen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen für den digitalen Wandel. Die von ihnen verantworteten Projekten tragen aktiv zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens bei.

Weitere Informationen gibt Martin Brenner (cdo-aachen@fir.rwth-aachen.de) bzw. unter www.cdo-aachen.de

29. August 2018