Cobot-Hersteller treffen sich in Odense

Anzeige

Vom 11. bis 13. September versammelt sich die dänische Roboterbranche zur ersten Robotermesse R-18 im Odense Congress Center (OCC) in Odense.

Die dänische Stadt Odense hat sich in den letzten Jahren zu einer Art Mekka für die Entwicklung von kollaborativen Robotern, den sogenannten Cobots, gemausert. Dafür haben Unternehmen wie Universal Robots, Mobile Industrial Robots und On Robot gesorgt, die dort ihren Sitz haben. So war es nur eine Frage der Zeit, dass sich an diesem Ort die erste Messe zu diesem Thema etabliert. Rund 50 dänische und internationale Unternehmen werden an drei Tagen in Odense ihre Entwicklungen und Neuheiten aus der Welt der kollaborativen Roboter, Greifer und Sensoren zeigen.

Mit dabei sind natürlich die genannten Pioniere aus der Odenser Roboterschmiede. Es sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen, für die Roboterlösungen aus Dänemark interessant sind.

„Wir wollen dem Mittelstand zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, Roboter in den Arbeitsprozessen einzusetzen“, sagt Sören Therkelsen, Projektleiter der Messe R-18.

Fachkonferenz setzt auf Themen wie Robotik und Digitalisierung Quelle: Robotermesse R-18

30. August 2018