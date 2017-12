Concept Laser vervierfacht Produktionskapazitäten

Anzeige

GE legt am Standort der Tochter Concept Laser in Lichtenfels den Grundstein für eine neue Fertigungsstätte. Der sogenannte 3D Campus soll künftig Forschung und Entwicklung sowie Produktion, Service und Logistik unter einem Dach vereinen. Auf 40 000 Quadratmetern Fläche entsteht Platz für rund 500 Mitarbeiter. Die Räumlichkeiten sollen Anfang 2019 bezugsbereit sein.

Die zukünftige Produktionskapazität von Concept Laser wird sich damit um den Faktor 4 erhöhen. Der Standort wird zu einem Zentrum für die Produktion von 3D-Metalldruck-Maschinen von GE weltweit, teilt das Unternehmen mit. Das Investment für die neue Fertigung beträgt rund 105 Mio. Euro.

Mit dem 3D Campus trägt GE dem hohen Wachstum von Concept Laser in den vergangenen Jahren Rechnung und schafft Raum für weitere Expansion. Zudem bietet der neue Standort potenzielle Erweite-rungsflächen.

GE setzt die 3D-Metalldrucktechnologie bereits heute vor allem im Bereich der Luftfahrt für verschiedene Bauteile in Serie ein. Die Einsparpotenziale durch verbesserte Materialeigenschaften und ein geringeres Gewicht sind enorm. So steht der Branche nach GE-Einschätzung der Sprung in die industrielle Serienfertigung auf ganzer Breite bevor. Darum sei es Zeit geworden, eine Lösung für die aktuell fragmentierte Raumsituation in Lichtenfels zu finden.

14. Dezember 2017