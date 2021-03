Deutsche Messe schreibt Hermes Award 2021 aus

Anzeige

Die Hannover Messe Digital Edition ist die zentrale Plattform für Innovationen, Networking und Orientierung im Zeitalter der industriellen Transformation. Mit dem Hermes Award schreibt die Deutsche Messe erneut den weltweit wohl wichtigsten Industriepreis aus, der am 12. April 2021 im Rahmen der Hannover Messe Digital Edition überreicht wird. Unternehmen und Institutionen, die sich an der Hannover Messe Digital Edition beteiligen, können sich unter https://hermes-award.submit.to/register/ noch bis zum 12. März um den Hermes Award bewerben.

Bei der Beurteilung der Preiswürdigkeit spielen die Kriterien Technologischer Innovationsgrad, Nutzen für Industrie, Umwelt und Gesellschaft, Wirtschaftlichkeit und Umsetzungsreife eine herausragende Rolle. Eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz von Prof. Dr.-Ing. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, wird unter den Einreichungen drei Produkte für den Hermes Award nominieren und aus diesem Kreis den Preisträger ermitteln. Die Preisübergabe und Laudatio erfolgt durch die Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek.

In 2020 ging der Industriepreis an den Omlox-Standard

In 2020 wurde das Produkt Omlox – open location standard mit dem Hermes Award ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um eine globale und ortungstechnologieunabhängige Lösung aus. An der Entwicklung waren mehr als 60 Industrieunternehmen beteiligt. Der Omlox-Standard vereint alle am Markt verfügbaren Ortungsdienste, wie UWB, WLAN; BLE, GPS oder 5G. Diese werden in ein einheitliches Koordinaten-Referenzsystem überführt und können für die interne Verwendung auf Edge-Plattformen verfügbar gemacht werden oder aber für die globale Nutzung in einer Cloud.

Hannover Messe Digital Edition

Die Hannover Messe Digital Edition basiert auf den drei Säulen Expo, Conference und Networking. Unter dem Leitthema „Industrial Transformation“ präsentieren Vordenker ihre Technologien und Ideen für die Fabriken, Energiesysteme und Lieferketten der Zukunft. Zu den Top-Themen zählen digitale Plattformen, Industrie 4.0, IT-Sicherheit, CO2-neutrale Produktion, KI, Leichtbau sowie Logistik 4.0. Konferenzen und Foren ergänzen das Programm. Die Hannover Messe Digital Edition wird vom 12. bis zum 16. April 2021 ausgerichtet. Das Partnerland 2021 ist Indonesien. (bec)

Kontakt:

Deutsche Messe AG

Messegelände

30521 Hannover

Tel.: +49 511 89–0

E-Mail: info@messe.de

Website: www.messe.de

Website: www.hannovermesse.de