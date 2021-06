Die „besten“ Intralogistik-Produkte der Logimat 2021

Anzeige

Ein intelligenter Arbeitsplatz, mit dem sich manuelle Prozesse so digitalisieren lassen, dass eine Null-Fehler-Strategie ermöglicht wird, ein omnidirektionales Unterfahr-FTF mit autonomer Warenträgerfindung und ein innovatives RFID-Label, mit dem sich Behälter dauerhaft kennzeichnen lassen – das sind die drei Spitzenreiter, die in diesem Jahr im Rahmen des Logimat.digital Summer Summit als „Bestes Produkt“ ausgezeichnet wurden.

Die Preisverleihung wurde am Abend des 22. Juni 2021 von der Plattform Logimat.digital live aus dem Stuttgarter Messegelände übertragen. Eine unabhängige Jury aus Wissenschaftlern und Journalisten wählte aus über 100 eingegangenen Bewerbungen drei Preisträger anhand der Kategorien Produktivitätssteigerung, Kostenersparnis und Rationalisierung in der Logistik.

In seiner Laudatio würdigte Prof. Dr.-Ing. Robert Schulz, Leiter des Instituts für Fördertechnik und Logistik (IFT), Universität Stuttgart neben den Preisträgern auch alle Bewerber, die sich in diesem Jahr trotz fehlender Präsenzveranstaltung um den Preis beworben haben und betonte die Innovationskraft der Branche.

FTF mit omnidirektionalem Antrieb

In der Kategorie „Kommissionier-, Förder-, Hebe-, Lagertechnik“ ging der Preis „Bestes Produkt“ an die Grenzebach Maschinenbau GmbH für ein omnidirektionale Unterfahr-FTF für den autonomen Teiletransport.

Das OL1200S soll laut Hersteller die Verbindung zwischen omnidirektionaler Fahrweise und autonomer Warenträgerfindung bei gleichzeitiger 360°-Fahrbereichsüberwachung schaffen. Die hohe Manövrierfähigkeit in Kombination mit der Warenträgerfindung macht es möglich, auch verschobene Warenträger auf wenig Raum autonom aufzunehmen. Dafür sind keine zusätzliche Sensorik im Fahrzeug sowie Einrichtungen am Behälter notwendig. Bahnhöfe und Übergabestationen entfallen komplett. Anwender profitieren von der Platzersparnis, geringen Investitionskosten und einer schnellen Inbetriebnahme. Anpassungen an bestehende Anlagen sind schnell und unkompliziert möglich.

In Kombination mit der zusätzlichen, dreidimensionalen Fahrbereichsüberwachung erkennt das fahrerlose Transportsystem Hindernisse im Fahrweg, abhängig von Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Beladung, und vermeidet so Transportschäden.

Manipulationssicher kennzeichnen

In der Kategorie „Identifikation, Verpackungs- und Verladetechnik, Ladungs-sicherung“ ging der Preis an die Inotec Barcode Security GmbH für das RFID-Inmould-Label.

Mit dem RFID-Inmould-Label ist eine permanente Kennzeichnung von Kunststoffpaletten, Behältern und Trays möglich, so der Hersteller. Die Labels sind resistent gegenüber Abnutzung, UV-Licht, Reinigungsprodukten, schwachen Säuren und anderen Chemikalien. Sie erfüllen die Hygieneanforderungen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und sind industrieweit für die Fleischbehälterkennzeichnung GS1-zertifiziert. Das einschichtige Etikett mit integriertem Barcode, der gedruckten RFID-Antenne sowie dem montierten RFID-Chip, wird im Spritzgussverfahren untrennbar mit dem Ladungsträger verbunden. So wird der RFID-Tag ein integraler Bestandteil des Ladungsträgers und damit manipulationssicher, erklärt Inotec.

„Gamification“ als Ansporn

In der Kategorie „Software, Kommunikation, IT“ ging die Auszeichnung an die Knapp AG für den Montagearbeitsplatz Ivii.smartdesk.

Der Ivii.smartdesk ist ein Montagearbeitsplatz, der mit einem System zur Bilderkennung und -verarbeitung ausgestattet ist. Somit sind die Montagearbeiten vollständig softwaregestützt. Das Echtzeit-Feedback-System überwacht jeden Arbeitsschritt, was eine Null-Fehler-Strategie und durchgängige Rückverfolgbarkeit im Montageprozess ermöglichen soll. Dabei erfasst das Bilderkennungs- und Bildverarbeitungssystem alle Komponenten, die für die Montage benötigt werden. Jeder Arbeitsschritt wird überprüft und validiert. Der nächste Arbeitsschritt kann erst folgen, wenn der vorangegangene vom Bildverarbeitungssystem als „in Ordnung“ anerkannt wurde.

Der Mitarbeiter erhält dank des Echtzeit-Feedback-Systems sofort Rückmeldung über die Qualität seiner Ausführung. Ein spielerischer Ansatz der Arbeitsschritte – die Gamification – ist motivierend für die Mitarbeiter und soll zu einer lernenden Organisation und zur hohen Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. Der Arbeitsplatz kann auch im Wareneingang eingesetzt werden, um zu überprüfen, ob alle Waren in entsprechender Menge und Qualität angeliefert wurden. Die Lieferung wird dokumentiert und gespeichert, was die nachträgliche Beweispflicht erleichtert. Dies spart laut Hersteller nicht nur Zeit, sondern senkt auch die Reklamationskosten. (ys)

