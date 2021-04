ECTA: Reiseeinschränkungen beeinträchtigen Werkzeughersteller stark

Anzeige

Der weltweite Vertrieb von kundenindividuellen Bearbeitungslösungen ist derzeit nur eingeschränkt möglich. Die europäischen Unternehmen hoffen auf eine baldige Verbesserung der Geschäftsreisesituation.

„Die aktuellen Reiseeinschränkungen aufgrund der Pandemie schmälern die globale Handlungsfähigkeit von Unternehmen spürbar“, zeigte sich Markus Horn, Präsident der European Cutting Tools Association (ECTA) jetzt besorgt. Betroffen sind nicht nur Geschäftsreisen außerhalb Europas, sondern auch die innereuropäischen Reisevorhaben.

Die Produkte erfordern häufig eine technische Unterstützung vor Ort

Präzisionswerkzeuge wie Zerspanwerkzeuge und Spannmittel sind erklärungsbedürftige Produkte. Diese erfordern nicht selten eine technische Unterstützung vor Ort. Da dies seit mehreren Monaten nicht mehr oder nur mit starken Einschränkungen und Konsequenzen für die reisenden Personen – Stichwort Quarantäne – möglich ist, gehen zum einen Aufträge verloren und zum anderen können neue Aufträge außerhalb des jeweiligen Inlandsmarktes nicht oder nur sehr eingeschränkt abgeschlossen werden.

Horn: „Sobald es die Umstände zulassen, müssen für Geschäftsreisen praktikable Lösungen gefunden werden. Dies ist zwingend notwendig, um im internationalen Wettbewerb den Anschluss nicht zu verlieren.“

Virtuelles Netzwerktreffen am 18. Juni 2021

Das jährliche Netzwerktreffen der Branche, die European Cutting Tools Conference (ECTC) kann in diesem Jahr nicht wie geplant in Bordeaux stattfinden. Stattdessen wird am 18. Juni 2021 mit „ECTA Rendezvous – Spotlight European Cutting Tools Industry“ eine kompakte virtuelle Veranstaltung angeboten. (bec)

Kontakt:

VDMA e. V.

Fachverband Präzisionswerkzeuge

Lyoner Straße 18

60528 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 6603–1672

E-Mail: nadine.poertner@vdma.org

Website www.pwz.vdma.org