Elring-Klinger erneut Top-Innovator

Anzeige

Die Elring-Klinger Kunststofftechnik GmbH (EKT) wurde mit dem „Top 100“-Award ausgezeichnet. Damit zählt das 700-Mitarbeiter-Unternehmen mit Hauptsitz in Bietigheim-Bissingen zu den erfolgreichsten Ideenschmieden Deutschlands. „Top 100“-Mentor und TV-Moderator Ranga Yogeshwar verlieht EKT den Preis im Rahmen des 5. Deutschen Mittelstand-Summits in Ludwigsburg bereits zum zweiten Mal. „Wir bedienen die Nische der Hochleistungswerkstoffe. Hier spielt das Material eine entscheidende Rolle, weil es die Eigenschaften der späteren Produktapplikationen maßgeblich beeinflusst“, erklärt Geschäftsführer Stefan Schmid. Produkte von EKT finden sich in verschiedenen Branchen: von Automotive über Maschinen- und Anlagenbau bis zur Luft- und Raumfahrttechnik. Neue Wege will das Unternehmen laut Angaben vor allem im Bereich der Medizintechnik gehen. Im Mittelpunkt stehen bei Elring-Klinger Kunststoffe wie PTFE, PEEK, PFA und Moldflon. Durch die Verbindung unterschiedlicher Kunststoffe oder die Kombination von Kunststoff mit Metall werden selbst anspruchsvolle Anforderungsprofile realisiert, heißt es.

12. Juli 2018