Im Jahr seines 100-jährigen Firmenjubiläums präsentiert Emuge-Franken einen neuen Webauftritt. Einfache intuitive Nutzerführung sowie ein verbessertes Informationsangebot standen im Fokus der Neuerstellung. Außerdem ist jetzt ein Webshop integriert, über den Kunden über 30.000 Artikel des Produktprogramms bestellen können.

Die Werkzeuge lassen sich über eine komfortable Volltextsuche, über Produktkategorien oder Artikelnummer-Schnellerfassung leicht auffinden. Umfangreiche Filtermerkmale ermöglichen eine anwendungsbezogene Eingrenzung der Suchergebnisse. Der Werkstofffilter lässt eine Mehrfachkombination verschiedener Werkstoffe zu und führt dann zu jenem Werkzeug, das alle ausgewählten Werkstoffe abdeckt.

Zudem stehen registrierten Download-Nutzern zusätzliche Daten zur Verfügung. Dazu zählen beispielsweise CAD-Daten für die Werkzeugsimulation in Form von 2D-Daten (DXF/PDF), 3D-Daten (STP) sowie Sachmerkmalen (XML). Registrierte Kaufkunden bekommen neben der Anzeige von Verfügbarkeiten und individuellen Preisen auch weitere Funktionalitäten angezeigt, wie etwa eine Bestell- oder Angebotshistorie.

Die responsive Auslegung optimiert die Darstellung für alle Endgeräte und passt sich damit an unterschiedliche Arbeitsplatzausstattungen im Büro oder in der Fertigung an.

Kontakt:

Emuge-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG

Nürnberger Straße 96–100

91207 Lauf

Tel.: +49 9123 1860

www.emuge-franken.com