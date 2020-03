Anzeige

Festo wurde in der Kategorie „Industrie und Technik“ als Digital Transformer of the Year ausgezeichnet. Damit würdigte die Jury den ganzheitlichen Digitalisierungsansatz, der sich von der Unternehmensstrategie über smarte Produkte und digitale Services bis hin zum digitalen Weiterbildungsangebot der Festo Didactic zieht, heißt es.

Zusätzlich punktete Festo mit dem Ansatz, zusammen mit Resolto Informatik, seit 2018 Teil von Festo, Künstliche Intelligenz nutzenstiftend in Produkte und damit in die Applikationen der Kunden zu bringen. Bisher haben industrielle Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) aufgrund von Latenzzeiten und hohen Datenmengen bei der Cloud-Anbindung nur bedingt überzeugt. Entscheidend sei darum, KI „on edge“, also an die Maschine zu bringen und dort – direkt an der Quelle – Daten in Echtzeit zu interpretieren. Mit der Plattform Scraitec tue der KI-Spezialist Resolto genau dies.

Die Digital Transformer of the Year (DTOY)-Initiative und eine Community aus CEOs, CDOs und weiteren Transformationsverantwortlichen verleihen den Preis seit 2017.