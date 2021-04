Fraunhofer IPT veröffentlicht Faktensammlung zu Wasserstofftechnologien

Anzeige

Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT hat zwei Diskussionspapiere über Wasserstofftechnologien und Energiespeichersysteme für die Mobilität der Zukunft veröffentlicht: Die Aachener Forscher möchten damit in das Gespräch mit der Industrie einsteigen, wie sich eine industriell skalierbare Herstellung von Brennstoffzellen auf den Weg bringen lässt. Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Fertigungsindustrie erhalten mit den beiden »Discussion Papers« eine komprimierte Faktensammlung über Energiespeicher und den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft. Mit den Schriften liefert das Institut einen detaillierten Überblick über

aktuelle Speichertechnologien

ihre Funktionsprinzipien,

Designs,

Marktpotenziale

und Herstellungsverfahren.

Die Aachener Wissenschaftler haben die wichtigsten Erkenntnisse ihrer bisherigen Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu den Wasserstofftechnologien sowie umfassende Marktanalysen kompakt zusammengefasst. Das Kompendium soll die Unternehmen dabei unterstützen, gezielt Entscheidungen zur strategischen Ausrichtung und für Investitionen in die unterschiedlichen Zweige der Wasserstoffwirtschaft zu treffen. Die beiden Discussion Papers mit den Titeln »Future Energy Storage Systems for Mobility Applications« und »The Relevance of Fuel Cells for Mobility Applications« wurden in englischer Sprache veröffentlicht und stehen kostenlos als PDF auf der Webseite des Fraunhofer IPT zum Download bereit.

Veranstaltungshinweis

Mit den beiden Diskussionspapieren möchten die Fraunhofer-Forscher nun konkrete Entwicklungen in der Industrie anregen. Eine erste Gelegenheit, mit den Experten des Instituts zu diesem Thema ins Gespräch einzusteigen, bietet sich während des H2-Forums am 27. und 28. April 2021, an dem das Fraunhofer IPT als Aussteller und mit einem Fachvortrag teilnimmt. (eve)

Kontakt:

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT

Steinbachstraße 17

52074 Aachen

Telefon +49 241 8904–0

Fax +49 241 8904–198

www.ipt-fraunhofer.de