Hahn+Kolb wächst um 13,5 %

Anzeige

Der Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferant Hahn+Kolb hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 seinen Umsatz um 13,5 % auf 285 Mio. Euro gesteigert. Im Fokus standen dabei die Bereiche Zerspanung, Mess- und Prüftechnik sowie Betriebseinrichtungen. Das Ludwigsburger Unternehmen versorgt Kunden aus zahlreichen Branchen, unter anderem aus der Automobil- und Maschinenbaubranche. Für 2018 – das Jahr des 120-jährigen Bestehens – strebt Hahn+Kolb ein vergleichbares Wachstum an und investiert weiterhin vor allem in ein zukunftsorientiertes Produktportfolio, in digitale Beschaffungslösungen und in die Personalentwicklung. An den 15 Standorten weltweit arbeiten derzeit über 800 Angestellte.

Hauptumsatztreiber war 2017 der Handel mit Zerspanungswerkzeugen, aber auch die Bereiche Mess- und Prüfmittel sowie Betriebseinrichtungen legten zu. Im Bereich der Premiummarke Atorn will Hahn+Kolb sein Portfolio in diesem Jahr um 4000 neue Artikel ergänzen. Auch in den anderen Kernbereichen ist eine weitere Vertiefung des Programms geplant. Die im letzten Jahr gestarteten Aktivitäten im Bereich industrieller 3D-Drucker werden weiter verfolgt.

Digitale Schnittstellen, automatisierte Nachbestellung, individuelle Lösungen: Die Digitalisierungsstrategie bei Hahn+Kolb ist seit Jahren ein kontinuierlicher Prozess. Ziel ist es, die Werkzeugbeschaffung über integrierte Schnittstellen oder Ausgabesysteme wie den HK-MAT weiter zu vereinfachen und so den Anteil der elektronischen Positionen 2018 zusätzlich zu steigern. Hierfür bietet Hahn+Kolb unter anderem umfassende Schulungen zu den Bestellmöglichkeiten und Schnittstellen für die Anwender des Onlineshop an. Die E-Commerce-Tochtergesellschaft svh24.de sei ebenfalls stark gewachsen, sodass ab Mitte 2018 der Handel über ein eigenes Logistikzentrum bei Bochum abgewickelt werde, teilt das Unternehmen mit.

Um die 14 Auslandsgesellschaften enger – und auch für die Kunden sichtbar – unter einem gemeinsamen Dach zusammenzufassen, firmiert das Unternehmen seit Anfang 2018 als Hahn+Kolb Group.

19. März 2018