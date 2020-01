Anzeige

Der Umsatz des Technologiekonzerns Harting sank 2019 um 1,6 % auf 750 Mio. €, ein Ergebnis, das die Geschäftsführung erwartet habe.

Trotz Rückgängen konnte das Unternehmen in verschiedenen Regionen und Geschäftsbereichen auch Wachstum verzeichnen. So haben die Geschäftsfelder E-Mobility und Customised Solutions 2019 Wachstum verzeichnet. In Europa (ohne Deutschland) und dem Nahen Osten sowie Afrika, EMEA, stieg der Umsatz um 6 % auf 278 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. In der Region Asien blieb Harting stabil: Der Umsatz sank hier um 0,5 % auf 186 Mio. €. In den Amerikas verzeichnet das Unternehmen ein Minus von 9 % auf 72 Mio. €., in Deutschland ging der Umsatz um 8 % auf 214 Mio. € zurück.

3. Januar 2020