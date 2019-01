Hausmesse bei Amada

Anzeige

Vom 12. bis 15. Februar veranstaltet Amada in Haan eine Hausmesse, die bewusst an den täglichen Aufgaben des Fertigers ausgerichtet ist. Die Besucher erleben jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr Vorführungen der neuesten Maschinenmodelle aus den Bereichen Laserschneiden, Laserschweißen, Abkanten und Stanzen. Zudem erfahren sie, wie sich Fertigungszeiten wirksam verkürzen und wie sich Fertigungsabläufe mittels Automation optimieren lassen oder wie sie mit dem VPSS3i-Software-Solution-Pack die Effizienz vernetzter Prozesse in ihre Produktion holen.

Zudem kündigt das Unternehmen im Rahmen des Events exklusive Konditionen auf ausgewählte Maschinen an.

28. Januar 2019