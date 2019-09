Anzeige

Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT befasst sich am 6. und 7. November im Rahmen der „AI for Laser Technology Conference“ mit der Frage, wie sich Laser mithilfe künstlicher Intelligenz effizienter einsetzen lassen. Mit von der Partie werden unter anderem Experten von Daimler, Intel und Microsoft sein. Themen sind Machine Learning in der industriellen Praxis, der Einsatz von Augmented Reality und die Analyse Neuronaler Netze.

Der Einsatz von KI in der Lasertechnik ist gefragter denn je und spiegelt sich in der schnellen Zusage verschiedener Firmen, Branchen sowie Wissenschaftler an der kommenden Konferenz wider. Das neue Thema soll nicht nur das allgemeine Interesse wecken, sondern auch die Bereitschaft zum KI-Einsatz erhöhen.

11. September 2019