Kuka liefert Roboter an die Nutzfahrzeug-Industrie

Kuka und Ford Otosan, Türkei, haben einen neuen Rahmenvertrag über die Lieferung von mehr als 700 Robotern für die nächste Generation elektrischer und vernetzter Nutzfahrzeugprojekte in den Ford-Werken in Kocaeli unterzeichnet. Der Vertrag setzt die seit mehr als 20 Jahren bestehende Partnerschaft der beiden Unternehmen fort.

Roboter für den Bau von Fahrzeugkarosserien

Die Kuka Produkte und Lösungen werden in den nächsten Jahren bei der Produktion von Rohkarosserien zum Einsatz kommen, sowie an verschiedenen anderen Standorten. Ausschlaggebend für die Auftragsvergabe waren unter anderem die Leistungen und Services des Roboterherstellers und die langjährige Zusammenarbeit. „Wir freuen uns, Ford Otosan in den nächsten Jahren weiter auf dem Weg in die Elektromobilität zu begleiten“, so Kagan Abidin, Director Turkey & Middle East bei Kuka.

Über Ford Otosan

Ford Otosan wurde 1959 gegründet und ist mit einer Produktionskapazität von 455.000 Nutzfahrzeugen, 70.000 Motoren und 140.000 Antriebssträngen bis Ende 2020 das größte Nutzfahrzeug-Produktionszentrum von Ford in Europa. (eve)

Kuka Aktiengesellschaft

Zugspitzstraße 140

86165 Augsburg,

Telefon: +49 821 797–50

Fax: +49 821 797–5252

E-Mail: kontakt@kuka.com

www.kuka.com