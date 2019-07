Anzeige

Kyocera Fineceramics wird den Hochleistungskeramik-Sektor von Friatec übernehmen und somit eine neue Tochtergesellschaft gründen. Die Mannheimer Friatec produziert und verkauft Komponenten aus Keramik und Kunststoffen. Das Geschäft wird im Herbst 2019 übertragen. Diesen April übernahm Kyocera H.C. Starck Ceramics, nun Kyocera Fineceramics Precision, ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich auf Nichtoxid-Feinkeramikkomponenten spezialisiert hat. Mit der Übernahme hat Kyocera die erste Produktionsstätte für Feinkeramik in Europa erworben. Damit ist das Unternehmen laut eigener Aussage strategisch in der Lage, die steigende Nachfrage nach Feinkeramik-Komponenten für Industriemaschinen zu bedienen, heißt es. Der Feinkeramiksektor soll weiter ausgebaut werden.

12. Juli 2019