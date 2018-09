Leipziger Messedoppel mit hohem Zulauf

Anzeige

Vom 5. bis 8. Februar 2019 lädt das Messedoppel Intec und Z zum ersten Branchentreff des Jahres für die Fertigungstechnik in der Metallbearbeitung und die Zulieferindustrie in Europa. Das Messeduo verzeichnet großen Zuspruch: Rund 1300 Aussteller präsentieren Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik, Komponenten, Teile, innovative Technologien und industrielle Dienstleistungen auf der Leipziger Messe. Zum Ausstellerspektrum zählen global tätige Marktführer sowie innovative Mittelständler. Das Gros der internationalen Aussteller kommt aus Europa. Südwestdeutschland und die Industrie Mitteldeutschlands, vor allem Sachsens, sind unter den nationalen Ausstellern tragende Säulen des Messeverbunds, heißt es. Intec und Z bilden die gesamte Prozess- und Abnehmerkette in der Fertigung ab und richten ihr Angebot insbesondere an Abnehmer aus dem Maschinenbau und der Fahrzeugindustrie. Die Sonderschau „Additiv + Hybrid – neue Fertigungstechnologien im Einsatz“ zeigt, wie sich in der Kombination klassischer Fertigungsverfahren mit neuartigen Technologien die Grenzen herkömmlicher Prozesse überwinden lassen. Digitalisierung, Sensorik sowie neue Mobilitätskonzepte und ihre Auswirkungen auf die Fertigungs- und Zulieferindustrie sind weitere Themen der Messen.

14. September 2018

