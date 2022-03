Maintenance Dortmund 2022 steht kurz vor dem Start

Gute Nachrichten für die Instandhaltungsbranche: Die Maintenance als wichtigster Branchentreff steht kurz bevor. Nach coronabedingter Pause im vergangenen Jahr findet die Leitmesse am 30. und 31. März 2022 in Dortmund statt. Mit mehr als 200 Austellern wird die Veranstaltung so umfangreich und vielfältig sein, wie die Besucher es gewohnt sind.

Auch in diesem Jahr sind wieder viele Marktführer aus ganz Deutschland vor Ort, zum Beispiel die Premium-Partner Eska-Welt GmbH und Robur sowie Abus August Bremicker Söhne KG, Aerzen, Atos Information Technology, Bühler Technologies, Endress+Hauser, Filtration Group, Fluke, IAS Mexis, Greengate, Peri, SAP und SEW-Eurodrive.

Ebenso erfreulich aus Sicht der Veranstalter ist die Anzahl und auch die Marktbedeutung der Neuaussteller. Zu ihnen gehören u. a.: Alfa Laval, Pilz, Robert Bosch GmbH, Sparetech, Stego Elektrotechnik, TÜV Saarland und Würth,Niederlassung Dortmund.

Noch nicht so bekannt, aber ebenfalls interessant sind die Unternehmen, die sich in der StartUp Area präsentieren – sie bringen neue Ideen in die industrielle Instandhaltung ein. Ebenfalls neu ist der Gemeinschaftsstand des Produktionsnetzwerks Westfalen mit 11 Ausstellern in der Halle 5.

Maintenance bildet das gesamte Spektrum der Instandhaltung ab

Alles in allem wird die Maintenance auch in diesem Jahr das gesamte Spektrum der Instandhaltung abbilden – von Maschinenelementen mit „eingebautem“ Condition Monitoring über Software-Lösungen u. a. für die Instandhaltungsplanung sowie für Fernwartung und Predictive Maintenance.

Ebenso breit aufgestellt ist das Dienstleistungsangebot für Wartung, Service und Reparatur, das die einschlägigen Aussteller in Dortmund präsentieren werden.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Wer einen Besuch der Messe plant, sollte vorab einen Blick auf das Rahmenprogramm werfen. Es bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich über den Stand der Technik und auch die Zukunftstrends in Part of Artexis Easyfairs den zentralen Einzelbereichen der Instandhaltung zu informieren. Das in Kooperation mit dem Fraunhofer IML organisierte Sciencecenter setzt die aktuellen Schwerpunkte „Smart Maintenance“, „Resilienz“ und „Nachhaltigkeit“.

Hier erhalten auch Experten wichtige Anregungen für die Umsetzung von Innovationen in ihrem Unternehmen. Die rund 40 Vorträge des Solutioncenters bieten den Besuchern an beiden Messetagen die Gelegenheit, einen tieferen Einblick in die innovativen und praxisgerechten Technologien zu gewinnen und diese dann direkt im Anschluss auf den Ständen der Aussteller zu erleben.

Ein weiteres Thema, das die Branche umtreibt, ist der Fachkräftemangel. Dies wird in einer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde adressiert.

Mit diesem Gesamtprogramm festigt die Maintenance ihre Position als führende Branchenplattform für die industrielle Instandhaltung in Deutschland. Damit sind der 30. und 31. März 2022 wichtige Termine für all diejenigen, die sich umfassend über aktuelle Entwicklungen und die Zukunftsperspektiven in diesem wichtigen Bereich der Industrieproduktion informieren möchten.

Über die Online-Registrierung auf www.maintenance-dortmund.de und den Gutschein-Code 190190 kann der Besucher schon vorab ein kostenloses Ticket herunterladen. (bec)