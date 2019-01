Maxon Motor schluckt Hersteller von Getriebemotoren Parvalux

Anzeige

Der Spezialist für mechatronische Antriebssysteme Maxon Motor übernimmt den britischen Hersteller von Getriebemotoren Parvalux Electric Motors Ltd und erweitert damit sein Portfolio mit kräftigen Antrieben, die unter anderem in der Medizintechnik und Industrieautomation zum Einsatz kommen. Parvalux mit Sitz in Großbritannien besitzt mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von bürstenbehafteten DC-Motoren, AC-Motoren und Getrieben. Das Unternehmen beschäftigt 185 Mitarbeiter in drei Produktionsstätten in Bournemouth und erzielt einen Umsatz von 23 Mio. britischen Pfund, wobei der Exportanteil 40 % ausmacht. Mit der Eingliederung von Parvalux vergrößert die Maxon Motor Gruppe ihr Portfolio

mit DC-Motoren im Leistungsbereich bis 1,5 kW, AC-Motoren sowie Schneckengetrieben und macht damit einen weiteren Schritt hin zum kompletten Systemanbieter. Damit eröffnen sich spannende Märkte in der Medizintechnik wie Treppenlifte und elektrische Rollstühle) und der Industrie mit den Bereichen Robotik und Transportsysteme.

21. Januar 2019

