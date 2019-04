Messe Industrial Maintenance in Bilbao

Anzeige

Vom 4. bis 6. Juni findet im Bilbao Exhibition Centre (BEC) die internationale Messe Industrial Maintenance statt. Zentrales Thema wird Industrie 4.0 aus Instandhaltungssicht sein. Außer an den Ständen können sich die Besucher auch in der Speaker´s Corner über die jüngsten Produkte und Dienstleistungen informieren. Dort – im Zentrum des Ausstellungsbereichs – stellen Unternehmen in 15-minütigen Präsentationen ihre Angebote vor.

Ergänzend zur Messe findet am 5. Juni eine Instandhaltungs-Konferenz statt, die sich in drei Bereiche gliedert:

Electronic Maintenance,

Asset Management,

Condition Monitoring.

Darüber hinaus besteht am 5. Juni die Möglichkeit, führende baskische Unternehmen zu besuchen.

16. April 2019