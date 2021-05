Nach Umfirmierung: Erster Handelstag als Bystronic an der Schweizer Börse

Anzeige

Nach der Umfirmierung der Conzzeta AG in Bystronic, werden die Aktien zum ersten Mal unter dem Tickersymbol BYS an der Schweizer Börse gehandelt. Der Anbieter von Gesamtlösungen für die Blechbearbeitungsindustrie möchte sich nach der Umfirmierung eigenständig und zukunftsorientiert auch am Kapitalmarkt etablieren. Die Namensänderung erfolgte Mitte April im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Conzzeta Gruppe.

Mit der Wachstumsstrategie will Bystronic seine Position bei Hightech-Lösungen für die Blechbearbeitungsindustrie weiter ausbauen: Neue Smart-Factory-Software-lösungen bedienen die steigende Nachfrage nach Automation und digitalen Prozessen und unterstützen die Kunden bei der Vernetzung ihrer Fertigungsprozesse.

Bystronic möchte neue Anwendungsfelder erschließen

Das Unternehmen will neue Anwendungsfelder erschließen, sich regional stärker positionieren und den Fokus vermehrt auf Serviceleistungen vor Ort legen. Der Marktanteil von Bystronic soll so organisch, durch strategische Partnerschaften und mit gezielten Akquisitionen weiterwachsen.

Der Anbieter strebt eine jährliche organische Umsatzsteigerung von 5 bis 8 % an; Ausgangsbasis ist das Jahr 2019. Bis zum Ende der Strategieperiode (2025) soll der Umsatz so auf rund 1,3 Mrd. Schweizer Franken ausgebaut werden. Zudem setzt sich das Unternehmen eine Profitabilität mit einer EBIT-Marge von über 12 % zum Ziel.

Dank eines kapitaleffizienten Geschäftsmodells soll eine Rendite auf den betrieblichen Nettoaktiven von über 25 Prozent erreicht werden. Das Service-Geschäft soll von 19 % (2019) bis ins Jahr 2025 auf 26 % des Gesamtumsatzes wachsen.

„Wir freuen uns darauf, Bystronic als modernes, nachhaltig geführtes und agiles Unternehmen vorzustellen und teilen diesen Moment mit unseren Mitarbeitenden, Kunden, Investoren, Partnern und weiteren Stakeholdern“, kommentiert Bystronic-CEO Alex Waser.

