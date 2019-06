Anzeige

Im März 2020 geht die neue Digitalmesse Twenty2X in Hannover an den Start. Im Fokus der Veranstaltung stehen IT-Systeme und deren Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Geschäftsprozessen zur Digitalisierung des Mittelstands. Es gehe vor allem um Anwendungsszenarien, die Entscheidern und IT-Verantwortlichen helfen sollen, die Zukunftsfähigkeit und Sicherheit des jeweiligen Unternehmens zu gewährleisten, so das Credo. Die Messe wird vom Dienstag, 17. März bis Donnerstag, 19. März in den Hallen 7 und 8 des Hannoveraner Messegeländes sowie im Convention Center ausgerichtet. Partner der Messe mit begleitendem Kongress sind der Bundesverband IT-Mittelstand BITMi, der Verband der Internetwirtschaft eco, der IT-Anwenderverband Voice und der Bundesverband Deutsche Start-ups BVDS. Die Messe versteht sich als „Digital Enabler“ für den Mittelstand und wendet sich in erster Linie an kleine und mittelständische Unternehmen aus der DACH-Region.

5. Juni 2019

