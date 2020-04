Infrastruktur: Neue E-Mobility-Allianz Charge Up Europe gestartet

Anzeige

Mit dem neuen Zusammenschluss Charge Up Europe, gegründet von Allego, Charge Point und der EVBox-Gruppe, wollen die Unternehmen mit einer gemeinsamen Stimme die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Europa vorantreiben.

Die drei Anbieter von Ladesäulen und Infrastruktur für E-Fahrzeuge, die zusammen mehr als 150.000 Ladeanschlüsse in der Europäischen Union stellen, rufen andere gleichgesinnte Unternehmen der Elektromobil-Branche auf, sich der Sache anzuschließen. Gemeinsam soll eine grenzüberschreitende Politik, auch zusammen mit der Automobilindustrie, etabliert werden, um der Vielstaaterei bei Themen wie Roaming oder Datenmeldungen ein Ende zu bereiten, wie es heißt.

Die Initiative ChargeUp Europe entsteht zu einer Zeit, in der die EU durch den Green Deal die Klimaneutralität bis 2050 erreichen will, während gleichzeitig die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stark ansteigt. Es wird vorhergesagt, dass bis 2030 44 Mio. Elektrofahrzeuge auf den europäischen Straßen unterwegs sein werden – daher muss die Entwicklung der Infrastruktur mit der wachsenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen Schritt halten. Die EU braucht insgesamt mehr Elektroautos und diese benötigen mehr Lademöglichkeiten, nicht nur an öffentlichen Stellen, sondern vor allem auch zu Hause und am Arbeitsplatz. Dafür wird ChargeUp Europe darauf hinarbeiten, auf der einen Seite Anreize für Investitionen zu geben und auf der anderen Seite ein verbraucherorientiertes, offenes Marktmodell für die Elektromobilität zu schaffen.

