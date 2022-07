China: Pöppelmann weitet Geschäftstätigkeit in Asien aus

In Kunshan, dem Sitz der chinesischen Niederlassung Poppelmann Plastics Kunshan Co. Ltd., nahm Pöppelmann nun eine Spritzgießmaschine des deutschen Technologiekonzerns KraussMaffei in Betrieb – seine erste in China. Das Unternehmen weitet damit seine Geschäftstätigkeit auf dem asiatischen Markt aus. Auf der modernen Anlage werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben Schutzlösungen des Geschäftsbereichs Pöppelmann Kapsto produziert. Kapsto ist darauf spezialisiert, Schutzlösungen für die Industrie zu entwickeln, die empfindliche Bauteile vor Beschädigung und Korrosion bei Transport-, Lager- und Produktionsprozessen bewahren.

Die Unternehmensgruppe aus dem niedersächsischen Lohne produzierte bis dahin in Europa und Nordamerika. Für die vier Geschäftsbereiche Kapsto, K-Tech, Famac und Teku sind an den verschiedenen Standorten mehr als 700 Spritzguss- und Tiefziehanlagen im Einsatz. Langfristiges Ziel des Standortes in Kunshan ist es, neben dem Standardprogramm auch hochpräzise technische Kunststoffteile, z. B. für die Automobilindustrie, herzustellen, wie Pöppelmann es in anderen Regionen bereits durchführt. Noch 2022 werde man zertifizierte Qualitätsprodukte nach ISO 9001 und mittelfristig auch nach dem Automobilstandard IATF 16949 an die Kunden liefern können, heißt es aus der Geschäftsführung. Auch das Thema Nachhaltigkeit, das das Unternehmen im Rahmen seiner Initiative Pöppelmann blue kontinuierlich ausbaut, wolle man in Asien etablieren. (eve)

Hier finden Sie mehr über: